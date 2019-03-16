مصرع 8 أشخاص وتشريد 15 ألف آخرين إثر حريق في مخيم نازحين بنيجيريا

أبوجا (أ ش أ)

لقي ما لا يقل عن ثمانية أشخاص مصرعهم، إثر حريق نشب في مخيم نازحين ببلدة جاجيرام بولاية "بورنو" شمال شرقي نيجيريا، وأسفر أيضا عن تشريد 15 ألف آخرين.

ووصفت منظمة الإغاثة المعروفة باسم "المجلس النرويجي للاجئين" - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" أوردتها شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم السبت - الكارثة بـ "الأسوأ" التي تشهدها الولاية النيجيرية حيث خلف ورائها 15 ألف شخص بلا مأوى.

ورجحت المنظمة أن يكون مصدر الحريق بسبب موقد للطهي، لافتة إلى أن الناجين من الحريق تُركوا بلا ماء نظيف للشرب والطهي، وأنهم مشتتون ويبحثون عن مأوى آخر.

ونوهت الشبكة الأوروبية إلى أن من بين هؤلاء المتضررين من الحادث نحو ستة آلاف طفل وأكثر من أربعة آلاف سيدة حامل وأخريات مرضعات.

ولفتت الشبكة إلى أن نحو مليوني شخص نيجيري يتواجدون في مخيمات تعاني من نقص المياه، والدواء بسبب الصراع المستمر منذ عقد بين جماعتي "بوكو حرام" المتشددة و"ولاية غرب أفريقيا" المنشقة عنها والتي بايعت تنظيم "داعش" الإرهابي، حيث تشهد المنطقة الواقعة شمال شرق البلاد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.