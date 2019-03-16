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    "سكاي نيوز": الشرطة تقبض على 151 شخصًا من محتجي السترات الصفراء

    07:59 م السبت 16 مارس 2019
    "سكاي نيوز": الشرطة تقبض على 151 شخصًا من محتجي السترات الصفراء

    السترات الصفراء

    القاهرة - مصراوي:

    ذكرت "سكاي نيوز" عربية، أن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على 151 شخصًا من محتجي السترات الصفراء في باريس.

    واندلعت مظاهرات السترات الصفراء للأسبوع الثامن عشر على التوالي، وكانت المظاهرات في بدايتها سلمية، قبل أن تتحول إلى اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين، واستخدمت الشرطة فيها قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

    وأضرم بعض المتظاهرين النيران في محلات تجارية متواجدة بشارع الشانزلزيه الشهير، وأحرقوا بعض سيارات الشرطة، بحسب "سكاي نيوز".

    رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، توعد مثيري الشغب في باريس بعقاب شديد، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

    السترات الصفراء فرنسا احتجاجات فرنسا إدوارد فيليب

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