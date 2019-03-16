رئيس مجلس الأمة الكويتي: الانتخابات التكميلية هي أحد أشكال العرس الديمقراطي

الكويت (د ب أ)

أكد رئیس مجلس الأمة الكویتي مرزوق علي الغانم الیوم السبت، أن الانتخابات التكمیلیة هي أحد أشكال العرس الدیمقراطي الموجود في الكویت، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

ودعا الغانم في تصریح للصحفیین، عقب إدلائه بصوته في الانتخابات التكمیلیة بالدائرة الثانیة، الجمیع إلى الحضور "والإدلاء بأصواتهم لمن یرون أنه الأصلح لتمثیلهم في البرلمان"، مضیفا أن المرشحین یتنافسون "منافسة شریفة وفي جو حمیم وودي وهذا ما یتمیز به الكویتیون".

وقال الغانم إن المرشحین "یتسابقون من أجل خدمة بلدهم.. نسأل الله أن یوفقهم جمیعا وأن یعین من ینال ثقة إخوانه وأخواته في انتخابات الیوم لإكمال نصف مدة الفصل التشریعي الحالي تقریبا".

وتابع رئيس مجلس الأمة قائلا إن العمل النیابي تكلیف لا تشریف "وطموحات المواطنین عالیة وكثیرة وكبیرة وأداء الأمانة لیس أمرا سهلا" وهي "أمانة ثقیلة تقع على أكتاف أعضاء مجلس الأمة فمن یحالفه الحظ الیوم وینال ثقة الناخبین أمامهم مهمة صعبة وتحدیات كثیرة".

وقد بدأت الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة في الكويت صباح اليوم السبت للدائرتين الثانية والثالثة، حيث يتنافس في هذه الانتخابات 47 مرشحا بينهم خمس مرشحات لنيل أصوات 159075 ناخبا، منهم 74784 من الذكور و84291 من الإناث.

ویتنافس المرشحون في الدائرتین الانتخابیتین الثانیة والثالثة على مقعدین وذلك عقب قرار مجلس الأمة في جلسة 30 ینایر الماضي خلو مقعدي النائبین الدكتور ولید الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش إثر حكم قضائي.

وتنص المادة 84 من الدستور على أنه إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب ینتخب بدلا منه عضو جدید خلال شهرين من تاریخ إعلان المجلس هذا الخلو وتكون مدة العضو الجدید لنهاية مدة سلفه.