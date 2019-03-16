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    مسؤول إثيوبي: التحقيق بشأن تحطم الطائرة المنكوبة سيتخذ وقتًا طويلًا

    06:59 م السبت 16 مارس 2019
    مسؤول إثيوبي: التحقيق بشأن تحطم الطائرة المنكوبة سيتخذ وقتًا طويلًا

    محققون يفحصون حطام الطائرة الإثيوبية المنكوبة

    القاهرة – مصراوي:
    قال مسؤول إثيوبي، إن التحقيق بشأن تحطم الطائرة الإثيوبية المنكوبة طراز بوينج 737 ماكس، والتي سقطت بعد 6 دقائق من إقلاعها، سيتخذ وقتًا طويلًا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.
    وبدأت السلطات الفرنسية أمس الجمعة، تحقيق بشأن تحطم طائرة بوينج ماكس 8، التي راح ضحيتها 157 شخصًا، بينهم مصريين.
    وأوقفت شركة بوينغ الأمريكية رحلات جميع طائراتها من طراز 737 ماكس بعدما عثر المحققون على أدلة جديدة في مكان تحطم الطائرة الأثيوبية.
    وقالت سلطة الطيران المدني الأمريكية إن أدلة جديدة ومعلومات من الأقمار الاصطناعية دفعت إلى قرار منع الرحلات مؤقتا.

    الطائرة الإثيوبية حطام الطائرة الاثيوبية بوينج 737

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