روسيا: سنتخذ التدابير اللازمة لضمان التوازن في مجال معاهدة الصواريخ النووية

موسكو (أ ش أ)

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، اليوم السبت، إن موسكو مستعدة لاتخاذ تدابير الرد اللازمة لضمان التوازن في مجال معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة وقصيرة المدى، لكنها لا تخطط لنشر صواريخ في الجزء الأوروبي من البلاد حتى تبادر أمريكا أولا بأساليب مماثلة في أوروبا.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن جروشكو قوله في مقابلة مع مجلة "ميجدونارودنايا جيزن" الروسية: "إذا سادت المصالح الأمنية ولم يرغب الأوروبيون حقا في أن تصبح القارة نقطة انطلاق لنشر القوات الأمريكية والتبعية العسكرية والسياسية والجغرافية للولايات المتحدة، فعليهم مقاومة هذه الخطط (لنشر صواريخ أمريكية في أوروبا) إذا ظهرت بالفعل".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت رسميا في 1 فبراير الماضي الانسحاب من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى الموقعة مع الاتحاد السوفييتي عام 1987، اعتبارا من اليوم التالي، وانسحبت منها روسيا لاحقا ردا بالمثل.