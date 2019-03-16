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    بابا الفاتيكان يعرب مجددًا عن أمله في زيارة جنوب السودان

    05:39 م السبت 16 مارس 2019
    بابا الفاتيكان يعرب مجددًا عن أمله في زيارة جنوب السودان

    البابا فرنسيس

    الفاتيكان (أ ش أ)

    أعرب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، عن أمله في زيارة جنوب السودان للتأكيد على دعمه لعملية السلام.
    جاء ذلك خلال لقاء بابا الفاتيكان، اليوم السبت، برئيس جنوب السودان سيلفا كير ميارديت، في القصر الرسولي، حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية، مضيفة أن رئيس جنوب السودان التقى في وقت لاحق مع سكرتير دولة الفاتيكان ووزير خارجيتها.
    وقال الفاتيكان إن المحادثات ركزت على عملية السلام في جنوب السودان وعودة اللاجئين والتنمية المستقبلية.
    يشار إلى أن البابا فرنسيس كان يرغب في زيارة جنوب السودان في عام 2017 برفقة رئيس أساقفة كانتربري، إلا أن الأوضاع الأمنية حالت دون إتمام الزيارة.

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