سفارة نيوزيلندا في برلين تشكر ألمانيا على التعاطف بعد الهجوم على مسجدين

برلين/ كرايستشيرش (د ب أ)

قدمت السفارة النيوزيلندية في برلين الشكر لألمانيا ولسائر دول العالم على التعاطف الذي أظهروه عقب وقوع الهجوم الإرهابي على مسجدين بمدينة كرايستشيرش أمس الجمعة.

وقالت السفارة في حسابها على موقع فيسبوك اليوم السبت: "نقدم أسمى آيات الشكر على كل هذا التعاطف والتضامن والدعم الذي ظهر من أصدقائنا في دولة ألمانيا وكذلك من شركائنا على مستوى العالم في هذه الأوقات الحزينة في نيوزيلندا".

تقع السفارة النيوزيلندية في أحد المباني التجارية بشارع فريدريش شتراسه وسط برلين.

كان الهجوم المزدوج بمدينة كرايستشيرش النيوزيلندية أدى أمس الجمعة إلى استشهاد 49 شخصا وجرح العشرات.

من جهة أخرى أكدت بنجلاديش أن اثنين من رعاياها قتلا في إطلاق النار على المسجدين.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية، شهريار علام للصحفيين في دكا اليوم السبت، إنه مازال ثلاثة آخرون في عداد المفقودين.

وتابع علام أن خمسة بنجلاديشيين تعرضوا لإصابات ويخضعون للعلاج في المستشفى، وترددت تقارير أن اثنين منهم في حالة خطيرة.

كان مسؤول بنجلاديشي ذكر أمس الجمعة، أن فريق الكريكيت البنجلاديشي الذي نجا بصعوبة من حادث الهجوم الإرهابي الدموي على أحد المسجدين في منطقة كرايستشيرش بنيوزيلندا سيعود إلى بلاده اليوم السبت.