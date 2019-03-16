رئيس الوزراء الموريتاني الأسبق يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

نواكشوط - (د ب أ):

أعلن رئيس الوزراء الموريتاني الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في يونيو القادم.

وقال ولد بوبكر في بيان أصدره اليوم السبت في نواكشوط إنه يترشح بصفته مستقلا وسيعرض رؤيته لمشاكل البلاد وطرق حلها خلال حفل اعلان الترشح قريبا. وأوضح أنه قرر الترشح بناء على دراسة شاملة لأوضاع البلد وحاجته إلى التناوب الديمقراطي السلمي وانطلاقا من نتائج الاتصالات والمشاورات الواسعة التي أجريتها مع مختلف الأطياف السياسية والقوى الفاعلة في البلاد ، والتي كانت مثمرة للغاية.

ودعا ولد بوبكر كافة الموريتانيين أحزابا، ومجموعات، وشخصيات، وأفرادا، لمؤازرته ودعمه من أجل موريتانيا ورفاهيتها ومستقبلها.

ويأتي اعلان ولد بوبكر الترشح بعد قرار حزبي التجمع الوطني للإصلاح والتنمية " تواصل" الاسلامي المعارضة وحزب الاتحاد والتغيير الموريتاني برئاسة صالح ولد حننا دعم ترشيحه.

وعمل ولد بوبكر رئيسا للوزراء لفترتين خلال حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع وإبان المرحلة الانتقالية التي تلت الاطاحة به والتي حكم البلاد خلالها الرئيس الراحل أعل ولد محمد فال.