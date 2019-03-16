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    بالصور.. كيف تضامن عروسان في نيوزيلندا مع ضحايا المسجدين؟

    01:42 م السبت 16 مارس 2019
    بالصور.. كيف تضامن عروسان في نيوزيلندا مع ضحايا المسجدين؟

    عروسان في نيوزيلندا

    القاهرة - (مصراوي):

    عبّر عروسان عن تضامنهما مع ضحايا الهجوم الإرهابي، الذي استهدف، الجمعة، مسجدين في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية.

    ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن موقع "نيوزيلند هيرلاد" إن يوم زفاف ريس وكيلي كامبل صادف "أحلك أيام" نيوزيلندا، كما وصفته رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن.

    وأضاف "لكن بالرغم من ذلك، أبى الزوجان إلا أن يوقفا احتفالاتهما ويتضامنا مع ضحايا الحادث".

    وقام ريس وكيلي بوضع باقات الزهور التي تلقوها بحفل الزفاف أمام أحد المساجد في مدينة تاورانجا، كتعبير عن تضامنهما مع قتلى الهجوم، البالغ عددهم 49 شخصًا.

    وقالت ريس "شعرنا بالضيق الكبير والحزن الشديد للأشخاص الذين فقدوا حياتهم".

    وأضافت "اعتقدنا أنه من الجيد أن نضع زهور الزفاف أمام المسجد لإظهار دعمنا لأولئك الأشخاص، الذين يمرون بوقت صعب في الوقت الحالي".

    وذكرت "إنه لأمر محزن للغاية أن يحدث هذا في نيوزيلندا".

    ومنذ وقوع الهجوم ظهر الجمعة، يواصل سكان نيوزيلندا المنكوبة إظهار تعاطفهم مع المسلمين.

    وعرض البعض خدمة التوصيل إلى متاجر البقالة، أو تطوعوا للسير مع جيرانهم المسلمين إذا شعروا بعدم الأمان.

    وورد في بطاقة مكتوبة بخط اليد على جدار من الزهور في جزء تاريخي من كرايست تشيرتش امتد لمسافة كبيرة "الحب يفوز دائمًا على الكراهية. الكثير من الحب لإخواننا المسلمين".

    يشار إلى أن المسلمين يشكلون أكثر قليلا من واحد في المئة من إجمالي عدد سكان نيوزيلندا، وفقا لتعداد أجري عام 2013.

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    هجوم نيوزيلندا مدينة كرايستشيرش جاسيندا أرديرن

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