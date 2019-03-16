  • عاجل:الإسكان تطرح وحدات جديدة في مايو المقبل.. "3 غرف بـ184 ألفًا على 20 سنة" (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هجوم نيوزيلندا بوتفليقة كامل الوزير الطائرة الإثيوبية محمد صلاح الطقس أمم أفريقيا 2019

    فرانس برس: محتجو السترات الصفراء ينهبون محلات الشانزليزيه

    01:41 م السبت 16 مارس 2019
    فرانس برس: محتجو السترات الصفراء ينهبون محلات الشانزليزيه

    احتجاجات السترات الصفراء

    القاهرة – (مصراوي):

    ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس) أن عددًا من محتجي السترات الصفراء، ينهبون محلات في شارع الشانزليزيه التجارس الشهير في قلب العاصمة الفرنسية باريس.

    وأطلقت الشرطة الفرنسية، السبت، قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجي السترات الصفراء الذين يخرجون للتظاهر يوم السبت من كل أسبوع.

    اشتبك متظاهرون من السترات الصفراء الفرنسية مع شرطة مكافحة الشغب بالقرب من قوس النصر في باريس وذلك خلال احتجاجات عطلة نهاية الأسبوع الـ18 على التوالي المناوئة لللسياسة المالية والاجتماعية للرئيس إيمانويل ماكرون.

    وألقى متظاهرون قنابل دخان وأشياء أخرى على عناصر الأمن، وبدأوا في الدق على نوافذ شاحنة للشرطة ما دفع شرطة مكافحة الشغب إلى التراجع، وفق ما أفادت به وكالة أنباء أسوشييتد برس.

    في وقت لاحق، أطلق مدفع مياه زخات قوية من شارع جانبي في محاولة لرد المحتجين، وشوهدت سيارة محترقة في مكان قريب.

    وأعلنت الشرطة اعتقال 20 شخصا في الوقت الذي يحاول فيه المحتجون بث روح جديدة في حركتهم المناوئة لماكرون وسياساته.

    وبعد تناقص أعداد المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة في نهاية الأسبوع، نظمت مجموعات السترات الصفراء السبت العشرات من الاحتشادات والمسيرات في العاصمة وحولها.

    احتجاجات السترات الصفراء احتجاجات فرنسا محلات الشانزليزيه الشرطة الفرنسية حركة السترات الصفراء شرطة مكافحة الشغب

    الخبر التالى:

    بالصور.. كيف تضامن عروسان في نيوزيلندا مع ضحايا المسجدين؟
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان