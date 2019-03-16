شهيد أردني رابع في هجوم مسجدي نيوزيلندا

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت وزارة الخارجية الاردنية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الشهداء الاردنيين جراء الحادث الإرهابي في نيوزيلندا إلى أربعة شهداء بعد وفاة احد المصابين، وانه تم ابلاغ ذويه.

وبذلك اصبحت حصيلة الحادث الإجرامي الان استشهاد أربعة مواطنين ووجود خمسة مصابين يتلقون العلاج، بحسب وكالة "عمون" الأردنية.

ووقع هجوم إرهابي، أمس، في مدينة كرايستشيرش بجنوب نيوزيلندا، بعد أن هاجم 4 إرهابيين مسجدين في المدينة وفتحوا النار على المُصلّين، قبيل صلاة الجُمعة، ما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 49 شهيدًا وعشرات الجرحى، من بينهم أربعة شهداء مصريين.