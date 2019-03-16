إعصار "إيداى" يودي بحياة 19 شخصا في موزمبيق

مابوتو- (د ب أ):

لقى 19 شخصا على الأقل حتفهم بوسط موزمبيق بعد اجتياح إعصار"إيداى" لها مرورا بميناء "بيرا" حيث أطاح بأعمدة الطاقة الكهربائية وشبكات الهواتف.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباءاليوم السبت أن "إيداى" يعد أسوأ إعصار يضرب هذه الدولة الواقعة فى جنوب شرق أفريقيا خلال أقل من عشر سنوات، حيث بلغت سرعته أكثر من 200 كلم/ ساعة.

ولا تزال الأمطار تهطل بغزارة على موزمبيق وشرق زيمبابوي رغم هدوء الرياح المصاحبة للإعصار.

وقال البيرتو موندلانى، حاكم منطقة"سوفالا" وهى الأكثر تضررا من الإعصار، فى تصريحات إذاعية أدلى بها في وقت متأخر أمس الجمعة:" لقد أحدث الإعصار الكثير من الأضرار لم نحص بعد تكاليف إصلاحها... لقد أطاح الإعصار بأسطح الكثير من المنازل".

وتضرر من الإعصار نحو 1.5 مليون شخص بالفعل بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

وكان مكتب الأرصاد الجوية في موزمبيق قد أصدر تحذيرا يوم الخميس الماضي يتضمن توقعات بتعرض العديد من المقاطعات، ومن بينها سوفالا لإعصار إيداي لدى وصوله إلى اليابسة.

وتوقع مكتب الأرصاد هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح تصل سرعتها إلى 190 كيلومتر في الساعة.

وحث المعهد الوطني لإدارة الكوارث في سوفالا السكان على مغادرة المناطق المعرضة للخطر واتخاذ الاحتياطات اللازمة. وتم إغلاق جميع المدارس في سوفالا.