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مقتل 9 من طالبان في غارات جوية جنوبي أفغانستان

10:39 ص السبت 16 مارس 2019
مقتل 9 من طالبان في غارات جوية جنوبي أفغانستان

أرشيفية

أوروزجان-(د ب أ):

قُتل تسعة من مسلحي حركة طالبان في غارات جوية على مركز عمليات تابع للحركة بمدينة تارينكوت بإقليم أوروزجان جنوبي أفغانستان.

ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء عن مصادر عسكرية مطلعة قولها،اليوم السبت، إنه تم تنفيذ الغارات الجوية أمس الجمعة والتي أسفرت أيضا عن تدمير مركز العمليات.

وأضافت المصادر "بعد عدة ساعات من مراقبة وتتبع مقاتلي طالبان لدى دخولهم المبنى المعروف بأنهم يخططون فيه لشن هجمات ضد المدنيين الأفغان، تم تدمير المبنى من خلال عدة غارات جوية دقيقة".

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، من بينها طالبان، على الغارات الجوية حتى الآن.

وإقليم أوروزجان من الأقاليم المضطربة نسبيا في جنوب أفغانستان. وينشط المسلحون المناهضون للحكومة في بعض مناطقه وغالبا ما يحاولون تنفيذ هجمات ضد الحكومة والمؤسسات الأمنية.

غارات جوية حركة طالبان إقليم أوروزجان أفغانستان

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