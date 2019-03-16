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    قوات سوريا الديمقراطية تعلن تباطؤ عملياتها ضد "داعش" لاحتجازه رهائن

    09:07 ص السبت 16 مارس 2019
    قوات سوريا الديمقراطية تعلن تباطؤ عملياتها ضد "داعش" لاحتجازه رهائن

    قوات سوريا الديمقراطية

    دمشق- أ ش أ:

    أعلنت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية،اليوم السبت، تباطؤ العمليات العسكرية ضد آخر جيوب تنظيم داعش الإرهابي في بلدة الباغوز شرق دير الزور جراء احتجاز التنظيم لـ 300 مدني وعناصر من قوات سوريا الديمقراطية .

    وأفادت مصادر في قوات سوريا الديمقراطية - وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية- بسقوط قتلى وجرحى جراء ثلاث هجمات انتحارية نفذها عناصر من تنظيم داعش الإرهابي قرب منطقة الباغوز آخر معاقل تنظيم داعش بمحافظة دير الزور شرقي نهر الفرات ، مضيفة أن 3 نساء نفذن هجمات انتحارية في الموقع الذي يستسلم فيه المغادرون من منطقة الباغوز .

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