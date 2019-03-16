  • عاجل:نيوزيلندا تطلق سراح أحد الموقوفين في الهجوم الإرهابي (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هجوم نيوزيلندا بوتفليقة كامل الوزير الطائرة الإثيوبية محمد صلاح الطقس أمم أفريقيا 2019

    زلزال بقوة 5 ريختر يضرب إقليم "بلوشستان" الباكستاني

    09:04 ص السبت 16 مارس 2019
    زلزال بقوة 5 ريختر يضرب إقليم "بلوشستان" الباكستاني

    مقياس ريختر

    إسلام أباد- أ ش أ:

    أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل، في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، أن زلزالا بلغت شدته، خمس درجات على مقياس ريختر ضرب إقليم "بلوشستان"، دون ورود أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

    وأفاد المركز - وفقا لقناة (سماء تي في) الباكستانية اليوم السبت - بأن مركز الزلزال وقع على بعد 43 كيلومترا شمال غرب مدينة "سيبي" بالإقليم.

    هذا المحتوى من

    مقياس ريختر زلزال باكستان إسلام أباد هزة أرضية

    الخبر التالى:

    قوات سوريا الديمقراطية تعلن تباطؤ عملياتها ضد "داعش" لاحتجازه رهائن
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان