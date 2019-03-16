زلزال بقوة 5 ريختر يضرب إقليم "بلوشستان" الباكستاني

إسلام أباد- أ ش أ:

أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل، في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، أن زلزالا بلغت شدته، خمس درجات على مقياس ريختر ضرب إقليم "بلوشستان"، دون ورود أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

وأفاد المركز - وفقا لقناة (سماء تي في) الباكستانية اليوم السبت - بأن مركز الزلزال وقع على بعد 43 كيلومترا شمال غرب مدينة "سيبي" بالإقليم.

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