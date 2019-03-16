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    رئيسة وزراء نيوزيلندا تتفقد موقع الهجوم الإرهابي على المسجدين

    08:30 ص السبت 16 مارس 2019
    رئيسة وزراء نيوزيلندا تتفقد موقع الهجوم الإرهابي على المسجدين

    رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن

    ولينجتون- أ ش أ:

    تفقدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية "جاسيندا أرديرن" موقع الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس الجمعة واستهدف مسجدين في مدينة "كرايست تشيرش" الواقعة شرقي البلاد وأسفر عن مقتل 49 شخصا وإصابة 48 آخرين.

    ووالتقت أرديرن بالمصابين في الهجوم الذين يتلقون العلاج في المستشفى.

    ويرقد 11 شخصا من بين المصابين في حالة خطيرة بالعناية المركزة، بينهم ثلاثة أطفال يبلغون من العمر عامين وأربعة و13 عاما.

    وأشارت إلى أنه تم توجيه اتهام بالقتل بحق منفذ الهجوم الاسترالي "برينتون تارانت" البالغ من العمر 28 عاما عقب مثوله أمام المحكمة في وقت سابق اليوم.

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