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    مواطنو سلوفاكيا يتوجهون إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس جديد

    07:47 ص السبت 16 مارس 2019
    مواطنو سلوفاكيا يتوجهون إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس جديد

    أرشيفية

    براتيسلافا- د ب أ:

    يدلي أكثر من 4 ملايين ناخب سلوفاكي بأصواتهم اليوم السبت لاختيار رئيس جديد للبلاد.

    وتعتبر زوزانا كابوتوفا، وهي محامية ليبرالية تعمل في مجال الحقوق المدنية، من حزب سلوفاكيا التقدمية، المرشحة الأوفر حظا للفوز في الانتخابات لتصبح أول امرأة تتولي منصب الرئاسة في سلوفاكيا.

    وإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة، ستجرى جولة إعادة في 30 مارس بين المرشحين اللذين سيحصلان على أكبر عدد من أصوات الناخبين.

    والمنافس الأبرز لكابوتوفا، هو ماروس سيفكوفيتش، مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي، وهو سياسي مستقل يؤيده الائتلاف الحاكم "سمير- اس دي" الذي ينتمي إلى تيار يسار الوسط.

    ويتنافس في الانتخابات 13 مرشحا، وستفتح مراكز الاقتراع أبوابها الساعة السابعة صباحا وتغلق الساعة 10 مساء (0600 وحتى 1900 بتوقيت جرينتش).

    ومن المتوقع إعلان النتائج غدًا الأحد.

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