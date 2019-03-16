  • عاجل:نيوزيلندا تطلق سراح أحد الموقوفين في الهجوم الإرهابي (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هجوم نيوزيلندا بوتفليقة كامل الوزير الطائرة الإثيوبية محمد صلاح الطقس أمم أفريقيا 2019

    نيوزيلندا تطلق سراح أحد الموقوفين في الهجوم الإرهابي

    07:25 ص السبت 16 مارس 2019
    نيوزيلندا تطلق سراح أحد الموقوفين في الهجوم الإرهابي

    هجوم نيوزيلندا

    ولينجتون- أ ش أ:

    أطلقت الشرطة النيوزيلندية، سراح أحد الموقوفين الأربعة في الهجوم الإرهابي على مسجدين، أمس الجمعة، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.

    وقالت الشرطة النيوزيلندية حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم السبت، إنها اعتقلت أربعة أشخاص بينهم امرأة ومنفذ الهجوم وأطلق سراح أحدهم بعد أن تبين أنه لاعلاقة له بالهجوم بل وصل إلى المكان لمساعدة الشرطة.

    وذكرت الشرطة أن رجلين وامرأة تم توقيفهما عقب الهجوم بسبب آرائهم المتطرفة لكنهم غير مدرجين على قائمة المطلوبين لا في نيوزيلندا ولا في مكان آخر.

    يذكر أن الهجوم الإرهابي على المسجدين الذي نفذ أمس الجمعة في مدينة كرايست تشيرتش، أسفر عن استشهاد 50 شخصا وإصابة العشرات.

    في سياق متصل، قالت الشرطة في نيوزيلندا، اليوم السبت، إن مستشفى في "هوكيز باي" أُغلقت بسبب تهديد أمني به، غير أنها لم تعلق بشأن ما إذا كان الإغلاق يتصل بالهجوم الإرهابي على المسجدين بمدينة كرايست تشيرش أم لا.

    هذا المحتوى من

    هجوم نيوزيلندا نيوزيلندا إطلاق سراح هجوم إرهابي إطلاق نار

    الخبر التالى:

    مادورو: هجوم أمريكا على التيار الكهربائي في فنزويلا "عمل إرهابي"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان