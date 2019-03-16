نيوزيلندا تطلق سراح أحد الموقوفين في الهجوم الإرهابي

ولينجتون- أ ش أ:

أطلقت الشرطة النيوزيلندية، سراح أحد الموقوفين الأربعة في الهجوم الإرهابي على مسجدين، أمس الجمعة، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.

وقالت الشرطة النيوزيلندية حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم السبت، إنها اعتقلت أربعة أشخاص بينهم امرأة ومنفذ الهجوم وأطلق سراح أحدهم بعد أن تبين أنه لاعلاقة له بالهجوم بل وصل إلى المكان لمساعدة الشرطة.

وذكرت الشرطة أن رجلين وامرأة تم توقيفهما عقب الهجوم بسبب آرائهم المتطرفة لكنهم غير مدرجين على قائمة المطلوبين لا في نيوزيلندا ولا في مكان آخر.

يذكر أن الهجوم الإرهابي على المسجدين الذي نفذ أمس الجمعة في مدينة كرايست تشيرتش، أسفر عن استشهاد 50 شخصا وإصابة العشرات.

في سياق متصل، قالت الشرطة في نيوزيلندا، اليوم السبت، إن مستشفى في "هوكيز باي" أُغلقت بسبب تهديد أمني به، غير أنها لم تعلق بشأن ما إذا كان الإغلاق يتصل بالهجوم الإرهابي على المسجدين بمدينة كرايست تشيرش أم لا.