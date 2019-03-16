بدء تشييع شهداء الاعتداء الإرهابي في نيوزيلندا

(مصراوي)

بدأت نيوزيلندا، اليوم السبت، دفن شهدائها، بعد يوم من مقتل 49 مصلٍ وإصابة 42 على يد مسلح، في هجوم على مسجدين وصفته رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن بأنه عمل إرهابي، حسب "سكاي نيوز عربية".

وبث المسلح لقطات حية للهجوم على الإنترنت من مسجد في مدينة كرايست شيرش على وسائل التواصل الاجتماعي. ونشر أيضا "بيانا" على الإنترنت يندد فيه بالمهاجرين ويصفهم "بالغزاة".

وأظهر مقطع الفيديو المهاجم وهو يقود سيارته إلى مسجد ثم يدخله ويطلق الرصاص على من بداخله. وأظهر المقطع مصلين، ربما كانوا قتلى أو مصابين، وهم راقدون على أرضية المسجد.

وذكرت الشرطة أنها احتجزت ثلاثة أشخاص ووجهت اتهامات بالقتل لرجل في أواخر العشرينات.

ومثل الرجل أمام محكمة يوم السبت، وأمرت باستمرار حبسه لحين مثوله أمام المحكمة العليا في الخامس من أبريل. وعرفت السلطات المتهم باسم برينتون هاريسون تارانت (28 عاما).

وقال مفوض الشرطة مايك بوش "تحقيقاتنا لا تزال في مراحلها الأولى وسوف نبحث جيدا لتكوين صورة عن أي أفراد ضالعين، وكل أنشطتهم قبل هذا الهجوم المروع".

وأضاف: "لا يوجد ما يضمن اقتصار الخطر على كانتربري وينبغي أن يتوخى كل النيوزيلنديين المزيد من اليقظة". وأضاف أن اثنين من المصابين في حالة حرجة أحدهما طفل في الرابعة من عمره.

وانتشرت الشرطة بشكل كثيف عند المستشفى الذي تجمعت فيه أسر الضحايا.

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