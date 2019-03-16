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    أساقفة كوستاريكا يعتذرون عن الاعتداءات الجنسية على الأطفال

    02:47 ص السبت 16 مارس 2019
    أساقفة كوستاريكا يعتذرون عن الاعتداءات الجنسية على الأطفال

    كوستاريكا

    سان خوسيه- د ب أ:

    اعتذر أساقفة كوستاريكا يوم الجمعة عن قضايا الاعتداءات الجنسية على الأطفال داخل الكنيسة الكاثوليكية في البلاد، ووصفوا هذه الأفعال بأنها "واحدة من أسوأ الجرائم وأكثرها حقارة" وأعلنوا عن إجراءات لعلاج المشكلة.

    وقال ممثل عن مؤتمر الأساقفة في مقطع فيديو بثته وسائل اعلام محلية "نحن الأساقفة نعتذر عن تلك الجرائم التي أضرت أصغر أعضاء رعية الرب".

    واعترف بيان قرأه العديد من الأساقفة أن "تلك الجرائم لم تحظ دائما بالاهتمام الكافي".

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