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    إرهابي نيوزيلندا يظهر لأول مرة علنيًا في المحكمة

    12:13 ص السبت 16 مارس 2019
    إرهابي نيوزيلندا يظهر لأول مرة علنيًا في المحكمة

    منفذ هجوم نيوزيلاندا

    القاهرة - مصراوي:

    ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن المتهم برينتون تارانت، ظهر أمام المحكمة في أول ظهور علني له بعد قيامه بقتل 50 شخصًا وإصابة عشرات آخرين.

    واستخدم القاتل تارانت، خمسة مسدسات، من بينها مسدس نصف آلي وبندقية وغيرها، وكان بحوزته رخصة حيازة سلاح.

    ورفض المتهم أن يمثله محامي في المحكمة.

    وقالت شرطة نيوزيلندا، إن المتهم يواجه حاليًا تهمة واحدة، ومن المفترض توجيه تهم أخرى إليه لاحقًا.

    وفتح تارانت النار على المصلين بمسجدين في نيوزيلندا، مما تسبب في استشهاد 50 شخصًا وإصابة آخرين.

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