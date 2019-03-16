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    العثور على بقايا أجساد بشرية داخل 19 كيسا بلاستيكيا في المكسيك

    12:09 ص السبت 16 مارس 2019
    العثور على بقايا أجساد بشرية داخل 19 كيسا بلاستيكيا في المكسيك

    الشرطة المكسيكية

    جوادالاخارا (د ب أ)

    عثرت السلطات المكسيكية على بقايا أجساد بشرية موضوعة في 19 كيسا بلاستيكيا دخل قناة مفتوحة لمياه الصرف.

    وقال الادعاء العام في ولاية خاليسكو المكسيكية اليوم الجمعة (ليلة أمس بالتوقيت المحلي) إن هذه البقايا وجدت في منطقة على بعد 40 كيلومترا جنوبي مدينة جوادالاخارا.

    وتنشط في هذه المنطقة عصابة الاتجار بالمخدرات المسماة "خاليسكو مويفا جنراسيون" التي تنتمي إلى أقوى الجماعات الإجرامية في المكسيك.

    ولم يعرف ما إذا كانت هناك علاقة بين العصابة وبين البقايا البشرية التي عثر عليها.

    ويعتقد المحققون وفقا لأقوالهم أن هناك المزيد من البقايا البشرية ومن ثم يجب مواصلة البحث في المنطقة.

    ولم يعرف حتى الآن كيف توفي هؤلاء الضحايا.

    ويفحص إخصائيو الطب الشرعي حاليا محتويات هذه الأكياس ليتأكدوا مما إذا كان هناك بين بقايا الأجساد البشرية "جثثا كاملة".

    وسجل في العام الماضي عدد قياسي غير مسبوق من جرائم القتل وصلت إلى 34 ألف حالة.

    وتم تسجيل كل هذه الحالات كضحايا للجريمة المنظمة، كما أن هناك ما يناهز 40 ألفا آخرين في عداد المفقودين.

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