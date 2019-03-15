الاتحاد الأوروبي يضيف عددًا آخر من المسؤولين الروس لقائمة العقوبات

بروكسل (د ب أ)

وضع الاتحاد الأوروبي، عددا إضافيا من مسؤولي المخابرات والجيش وحرس الحدود الروس، على قائمة العقوبات الخاصة به.

وأعلن مقر الاتحاد اليوم الجمعة في بروكسل، أن هناك ثمانية أشخاص متهمين بالمشاركة في المسؤولية عن تفاقم الصراع مؤخرا في أوكرانيا.

وأدى ذلك إلى "استخدام القوة العسكرية دون أدنى تبرير" من جانب روسيا.

كان حرس السواحل الروسي منع في نهاية نوفمبر الماضي، ثلاث زوارق بحرية أوكرانية من المرور عبر مضيق كيرتش إلى بحر آزوف، ما أدى إلى تفاقم الوضع هناك.