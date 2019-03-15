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    حصيلة اليوم.. اعتقال 75 شخصا وإصابة 11 شرطيًا في مسيرات الجمعة بالعاصمة الجزائرية

    11:21 م الجمعة 15 مارس 2019
    حصيلة اليوم.. اعتقال 75 شخصا وإصابة 11 شرطيًا في مسيرات الجمعة بالعاصمة الجزائرية

    أرشيفية

    الجزائر (د ب أ)

    اعتقلت الشرطة الجزائرية اليوم الجمعة، 75 شخصا في نهاية المسيرات الضخمة التي شهدتها العاصمة الجزائرية.

    وطالب المشاركون في المسيرات برفض تمديد حكم رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة، ورحيل نظامه.

    وقالت المديرية العامة للأمن الوطني (الأمن العام) في بيان لها مساء الجمعة، إنها سجلت اعتقال 75 شخصا في اطار عملية حفظ النظام ببعض أحياء العاصمة، على احداث عنف وسرقة وتحطيم للسيارات وتخريب لممتلكات عمومية وخاصة.

    وأشارت إلى اصابة 11 شرطيا بجروح خفيفة، حيث يتم التكفل بهم حاليا بالمصالح الطبية التابعة للأمن الوطني.

    ونزل مئات الالاف من الأشخاص إلى الساحات والشوارع الرئيسية للعاصمة الجزائرية بعد صلاة الجمعة، رفضا للقرارات التي أعلنها الرئيس بوتفليقة الاثنين الماضي.

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