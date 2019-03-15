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    عمدة مدينة كرايست تشيرش: منطقتنا متنوعة جدًا ورحبت بالعديد من الأفراد داخلها

    10:42 م الجمعة 15 مارس 2019
    عمدة مدينة كرايست تشيرش: منطقتنا متنوعة جدًا ورحبت بالعديد من الأفراد داخلها

    مدينة كرايست تشيرش

    ولينجتون (أ ش أ)

    قالت ليان دالزيل عمدة مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي عقب الهجوم الذي استهدف مسجدين في المدينة ، إن الأخيرة منطقة متنوعة جداً ورحبت بالعديد من الأفراد داخلها.
    وأوضحت دالزيل أنه سيتم في وقت لاحق تجليل الضحايا ووضع أكاليل الزهور تحية لهم ، مشيرة إلى أن قوات الشرطة لا تزال تفرض طوقاً أمنياً حول المسجدين اللذين وقع داخلهما الهجوم.

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