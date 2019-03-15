عمدة مدينة كرايست تشيرش: منطقتنا متنوعة جدًا ورحبت بالعديد من الأفراد داخلها

ولينجتون (أ ش أ)

قالت ليان دالزيل عمدة مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي عقب الهجوم الذي استهدف مسجدين في المدينة ، إن الأخيرة منطقة متنوعة جداً ورحبت بالعديد من الأفراد داخلها.

وأوضحت دالزيل أنه سيتم في وقت لاحق تجليل الضحايا ووضع أكاليل الزهور تحية لهم ، مشيرة إلى أن قوات الشرطة لا تزال تفرض طوقاً أمنياً حول المسجدين اللذين وقع داخلهما الهجوم.