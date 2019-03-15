بومبيو يستنكر اتهامات كوريا الشمالية بأن واشنطن خلقت جواً من العداء أثناء قمة هانوي

واشنطن (أ ش أ)

انتقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، ادعاءات مسؤولة كورية شمالية اتهمته فيها والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، بخلق جو من العداء وعدم الثقة خلال قمة هانوي، واصفًا هذه الأقاويل بـ"الخاطئة".

وقال بومبيو، في تصريحات نشرها موقع "ذا هيل" الأمريكية: "إنهم خاطئون في ذلك"، واصفًا علاقته مع نظيره الكوري الشمالي كيم يونج تشول بـأنها "مهنية"، ومعربا عن أمله في أن تستمر المحادثات النووية بين الجانبين.

وأتى تعليق بومبيو عقب ساعات من تصريحات نائبة وزير الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون هوي في بيونج يانج، التي أشارت فيها إلى أن كوريا الشمالية أصيبت باليأس بفعل انهيار المحادثات خلال قمة هانوي الشهر الماضي، متهمة بومبيو وبولتون بالمطالبة بأشياء من شأنها أن تخلق جو من عدم الثقة والعدائية في العلاقة بين البلدين.

وأضافت تشيه: "على الرغم من أن العلاقة بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون، مازالت إيجابية، أريد أن أوضح أن الموقف الذي تتخذه الولايات المتحدة سيضع العلاقات بين البلدين في نهاية المطاف في خطر".

وشكَّك بومبيو في إمكانية تأثير هذه التصريحات على المفاوضات بين واشنطن وبيونج يانج، مُشيرًا إلى أن تشوي، في تصريحاتها، تركت الباب مفتوحًا أمام إمكانية استمرار المفاوضات.

كما أشار إلى أنه تحدث مباشرة إلى كيم يونج أون، مُضيفًا أنه أكد له التزامه بعدم استئناف التجارب النووية والصاروخية، في مناسبات عديدة، خلال قمة هانوي.

وشدَّد على عزم الإدارة الأمريكية استمرار المحادثات مع كوريا الشمالية، ولكنها لن تقدم تفاصيل بشأن الوضع الحالي للمفاوضات، على خلفية البرنامج النووي لبيونج يانج.

من جانبه، استنكر بولتون أيضًا تصريحات المسؤولة الكورية الشمالية، واصفًا تصريحاتها بـ"غير الدقيقة".