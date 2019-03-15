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    "بيان ودقيقة حداد".. ما رد فعل مجلس الأمن الدولي على مجزة نيوزيلندا؟

    10:28 م الجمعة 15 مارس 2019
    "بيان ودقيقة حداد".. ما رد فعل مجلس الأمن الدولي على مجزة نيوزيلندا؟

    مجلس الأمن


    القاهرة - مصراوي:

    أدان مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، مجزرة المسجدين في نيوزيلندا، التي استهدفت مسلمين، ونتج عنها استشهاد 50 شخصًا وإصابة آخرين في هجوم صادم ودموي.

    ووصف مجلس الأمن الهجوم بأنه "عمل إرهابي وحشي وجبان".

    وقال المجلس المؤلف من 15 دولة في بيان اقترحته الكويت وإندونيسيا: "يؤكد أعضاء مجلس الأمن مجددا على أن الإرهاب بكافة صوره وأشكاله يمثل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين".

    ووقف ممثلو الدول الأعضاء في المجلس، دقيقة حدادًا على أرواح الضحايا.

    يشار إلى أنه استشهد 50 شخصًا وأصيب آخرون بجروح خطيرة، بعد أن فتح مسلح النار على مسجدين في وسط مدينة كرايست شيرش، في عمل وصفه رئيس وزراء نيوزيلندا بأنه "هجوم إرهابي".

    مجلس الأمن 938539 دقيقة حداد

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