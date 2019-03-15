تركيا وصربيا وبلغاريا.. ما صلة الدول الثلاث بهجوم نيوزيلندا؟

كتب - هشام عبد الخالق:

وقعت اليوم مذبحة عنيفة سقط ضحيتها 50 شهيدًا، بالإضافة إلى إصابة عشرات آخرين، جراء إطلاق نار داخل مصلين في مسجدين بنيوزيلندا.

3 دول ارتبط اسمها بالهجوم، بعد استبعاد الدولة التي وقع فيها (نيوزيلندا) وجنسية مطلق النار الرئيسي (أسترالي).

هذه الدول التي ارتبط اسمها بالهجوم، هي تركيا وبلغاريا وصربيا، ولكن لأسباب مختلفة.

تركيا

فتح ممثلو الادعاء في تركيا، اليوم الجمعة، تحقيقات في زيارات قام بها الأسترالي برينتون تارانت، الذي نفذ هجوما مسلحا على مسجدين في نيوزيلندا وسقط ضحيته 50 شهيدًا إلى البلاد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول تركي كبير، تأكيده أن منفذ الهجوم زار تركيا، مشيرا إلى أن تحركاته واتصالاته أثناء وجوده هناك تخضع للتحقيق.

بلغاريا

نقلت وكالة "فرانس برس"، عن المدعي العام البلغاري سوتير تساتساروف، قوله إن المهاجم المشتبه به وصل بلغاريا في الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر من العام الماضي بهدف "زيارة المواقع الأثرية ودراسة تاريخ دول البلقان".

وأوضح المدعي العام أن التحقيق سيثبت ما إذا كان هدف منفذ مجزرة نيوزيلندا السياحة أم كانت لديه أهداف أخرى.

وأضاف الادعاء العام، أن المنفذ توجه لاحقا إلى رومانيا والمجر، مشيرا إلى أنه زار وفقا لمعلومات بلغارية عام 2016 أيضا دولا أخرى في منطقة البلقان مثل صربيا.

وقال الادعاء العام إن بلغاريا تفحص حاليا كنه الاتصالات التي أجراها الرجل في بلغاريا.

صربيا

قال وزير الخارجية الصربي إيفيتسا داتشيتش اليوم الجمعة، إن صربيا تندد بحادث إطلاق النار على المسجدين فى كرايستشيرش في نيوزيلندا وأنها ليس لها أي علاقة به.

وتأتي تصريحات الوزير الصربي، بعد أن قام مرتكب الحادث بتشغيل أغنية وطنية صربية خلال قيادته السيارة قبل ارتكابه الحادث.

وقال الوزير: "لا أعرف من قد يكون مصدر إلهام له، رأيت بعض الأسماء (الجنسيات) على القائمة، لذا اسألوا دولا أخرى ما يجب عليها القيام به حيال ذلك".