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    طوارئ في مطار أثينا بعد مكالمة عن محاولة اختطاف طائرة

    08:16 م الجمعة 15 مارس 2019
    طوارئ في مطار أثينا بعد مكالمة عن محاولة اختطاف طائرة

    مطار أثينا

    أثينا (د ب أ)

    أعلنت السلطات اليونانية حالة الطوارئ، اليوم الجمعة، في مطار أثينا الدولي بعد أن تلقيها مكالمة هاتفية تحذر من عملية اختطاف مزعومة لرحلة من لندن إلى أثينا ، وفقًا لما الخدمة اليونانية بوكالة أنباء سبوتنيك.

    وتم إجراء المكالمة الهاتفية في الساعة 1500 مساءً بالتوقيت المحلي من متجر يقع داخل المطار، حسبما صرح مصدر بالشرطة للخدمة اليونانية بوكالة سبوتنيك.

    وبعد المكالمة، تم اتخاذ تدابير أمنية مشددة في المملكة المتحدة واليونان.

    مطار أثينا اختطاف طائرة حالة الطوارئ

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