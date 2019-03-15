وزير خارجية أيرلندا: الكثير من قادة الاتحاد الأوروبي لا يفضلون تمديدا طويلا لبريكست

باريس (د ب أ)

قال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني، إنه من المرجح أن يمنح الاتحاد الأوروبي بريطانيا تأجيلا من شهرين إلى ثلاثة أشهر، لكن يجب أن تقدم لندن خطة تفصيلية إذا ما أرادت تأجيلا أطول.

وقال الوزير الأيرلندي في تصريحات أدلى بها فى باريس إن من المرجح أن يشعر الكثيرون من قادة الاتحاد الأوروبي "بعدم الارتياح" من تمديد طويل إلى ما بعد الموعد النهائي في 29 آذار الجاري وسيكونوا في حاجة إلى تطمين بأنه لن تكون هناك "فترة طويلة أخرى من عدم اليقين".

وذكر كوفيني أنه إذا سعت بريطانيا لتمديد أطول، "أعتقد جديا أنه يجب عليهم أن يصاحب طلبهم خطة تفصيلية تماما عن سبب رغبتهم في هذه المدة من الوقت وماذا ينوون العمل معها".

كان النواب البريطانيون قد أعطوا لرئيسة الوزراء تيريزا ماي موافقتهم من أجل الحصول على تمديد لمدة ثلاثة أشهر، وذلك قبل يومين بعدما صوتوا بالرفض على اتفاق الانسحاب المعدل الذي تفاوضت عليه مع الاتحاد الأوروبي.

لكن ديفيد ليدينجتون نائب ماي قال إنه إذا لم يغير مجلس العموم رأيه ويوافق على الاتفاق بحلول الأسبوع المقبل، ستضطر بريطانيا لطلب فترة تمديد أطول من ذلك.

وينبه الاتحاد الأوروبي على أن أي طلب للتمديد سوف يتطلب أن تتم الموافقة عليه بالإجماع من قبل الدول الأعضاء السبع والعشرين الأخرى بالتكتل.

وانتقد كوفيني الجدل السياسي بشأن بريكست في بريطانيا، قائلا إنه تجاهل حقيقة أن "هناك طرفا آخر في هذه المفاوضات"، فالاتحاد الأوروبي لديه أيضا مصالح يحميها.

وقال كوفيني في مناقشة بمعهد جاك ديلورز للدراسات إن هذا التجاهل يتم فقط عبر عدسات السياسة البريطانية والصراعات الحزبية الداخلية غالبا وكيف ترى بريطانيا نفسها في العالم".