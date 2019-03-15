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    قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي في محاولة تسلل فاشلة شرقي صعدة

    07:32 م الجمعة 15 مارس 2019
    قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي في محاولة تسلل فاشلة شرقي صعدة

    قوات الجيش اليمني - أرشيفية

    عدن (أ ش أ)

    لقى عدد من عناصر ميليشيا الحوثي مصرعهم، اليوم الجمعة، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد.

    وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "ستمبرنت" أن مواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر من الميليشيا التسلل باتجاه مواقع في مديرية الحشوة شرقي المحافظة.

    وتمكنت قوات الجيش من إحباط محاولة الميليشيا، وإجبار عناصرها على التراجع والفرار، بعد مصرع وجرح عدد منهم.

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