  • عاجل:ارتفاع ضحايا هجوم نيوزيلندا لـ50 شهيدًا بعد وفاة سعودي متأثرًا بجراحه (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هجوم نيوزيلندا بوتفليقة كامل الوزير الطائرة الإثيوبية محمد صلاح الطقس أمم أفريقيا 2019

    الأمن الجزائري يستخدم الرصاص المطاطي لمنع المتظاهرين من الوصول لقصر الرئاسة

    07:14 م الجمعة 15 مارس 2019
    الأمن الجزائري يستخدم الرصاص المطاطي لمنع المتظاهرين من الوصول لقصر الرئاسة

    أرشيفية

    القاهرة – مصراوي:

    استخدمت قوات الأمن الجزائري الرصاص المطاطي، والغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من الوصول إلى قصر الرئاسة في العاصمة الجزائرية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

    ويتظاهر الجزائريون اليوم، في الجمعة الرابعة، للمطالبة بعدم تأجيل الانتخابات الرئاسية، والتي كان من المزمع عقدها 18 أبريل الجاري.

    وأعلن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، إجراءات عدة منذ أيام، أبرزها تأجيل الانتخابات، وعدم الترشح لفترة رئاسية أخرى، وصياغة دستور جديد للبلاد.

    ولاقى إعلان الرئيس الجزائري، ردود فعل متباينة، بين مؤيد ومعارض، حيث طالبت بعض القوى السياسية بعدم الانصياع لقرارات بوتفليقة.

    الرصاص المطاطي احتجاجات الجزائر الجزائر الشرطة الجزائرية بوتفليقة قصر الرئاسة عبد العزيز بوتفليقة

    الخبر التالى:

    بومبيو: واشنطن ترفض وقف المساعدات للتحالف العربي في اليمن
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان