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    المفوض السامي لشئون اللاجئين يعرب عن حزنه وصدمته من هجوم نيوزيلندا

    06:45 م الجمعة 15 مارس 2019
    المفوض السامي لشئون اللاجئين يعرب عن حزنه وصدمته من هجوم نيوزيلندا

    المفوض السامي لشئون اللاجئين فيليبو جراندي

    جنيف (أ ش أ)

    أعرب فيليبو جراندي، المفوض السامي لشئون اللاجئين، عن الحزن والصدمة من سماع نبأ الهجمات المروعة التي تعرض لها مسجدان اليوم الجمعة، في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية، التي أسفرت عن استشهاد 49 شخصاً وإصابة 48 آخرين.

    وقال جراندي، في بيان في جنيف، إنه في الوقت الذي لا تزال فيه جوانب كثيرة من الحادث غير مؤكدة، إلا أنه يبدو أن هذا العمل الإرهابي كان بدافع الكراهية.

    وأضاف جراندي أن وجود لاجئين ومهاجرين بين الشهداء هو صادم للغاية، مثنيا على الإنسانية التي أظهرتها سلطات نيوزيلندا وشعبها في الوقت الذي يزداد فيه العداء تجاه التنوع.

    وأعرب المفوض السامي إنه وزملاءه يقفون إلى جانب نيوزيلندا البلد الذي منح اللجوء بسخاء للأشخاص الفارين من النزاع والاضطهاد ورحب بهم مواطنوه بحرارة في مدنهم.

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