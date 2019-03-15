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    مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي مستعد للمساعدة عقب هجوم نيوزيلندا

    06:08 م الجمعة 15 مارس 2019
    مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي مستعد للمساعدة عقب هجوم نيوزيلندا

    مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي

    واشنطن (أ ش أ)

    أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، اليوم الجمعة، عن استعداده للمساعدة في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة "كرايست تشيرش" الواقعة شرقي نيوزيلندا.

    وقال المكتب، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، "إننا على استعداد لمساعدة شركائنا النيوزيلنديين في تطبيق القانون".

    وكان 49 شخصا قد قتلوا وأصيب 48 آخرون في حادث إطلاق النار الذي وقع في وقت سابق اليوم واستهدف مسجدين بمدينة "كرايست تشيرش" أثناء صلاة الجمعة ، وتم توجيه اتهام رسمي لأحد المشتبه بهم في ارتكاب الحادث، حيث سيمثل أمام محكمة "كرايست تشيرش" صباح غد السبت.

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