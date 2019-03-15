رئيس الصومال يدين هجوم نيوزيلندا ويطالب بالوحدة من أجل هزيمة الإرهاب

مقديشيو (أ ش أ)

أدان الرئيس الصومالي "محمد عبدالله فرماجو" اليوم الجمعة، حادث إطلاق النار الذي استهدف مسجدين في مدينة "كرايست تشيرش" الواقعة شرقي نيوزيلندا.

وقال فرماجو - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "إنني أدين بشدة الهجوم الرهيب الذي وقع في كرايست تشيرش بنيوزيلندا ضد المصلين المسلمين.. إننا نتضامن مع الحكومة النيوزيلندية والمجتمع الإسلامي من أجل التغلب على هذه المحنة.. يجب أن نتحد من أجل هزيمة الإرهاب بكافة أشكاله".

كما أدانت وزارة الخارجية الصومالية - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - الهجوم الإرهابي الوحشي على مسجدين في مدينة "كرايست تشيرش"، واصفة حادث إطلاق النار بأنه يعد "جريمة جبانة شنيعة تتطلب موقفا إسلاميا ودوليا موحدا".

وكان 49 شخصا قد لقوا حتفهم فيما أصيب 48 آخرون جراء حادث إطلاق النار الذي وقع في وقت سابق اليوم واستهدف مسجدين بمدينة "كرايست تشيرش" الواقعة شرقي نيوزيلندا أثناء صلاة الجمعة.

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