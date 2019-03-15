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    أبو الغيط يدين الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا

    05:10 م الجمعة 15 مارس 2019
    أبو الغيط يدين الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا

    أحمد أبو الغيط

    القاهرة (أ ش أ)

    أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأقوى العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم المصلين بمسجدين بمدينة "كريست تشيرش" في نيوزيلاندا، الأمر الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المصلين، مطالباً بسرعة محاسبة المتورطين في ارتكاب هذا الهجوم.

    وأعرب الأمين العام للجامعة العربية عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، سائلاً الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان في التعامل مع آثار هذه الحادثة المفجعة، ومتمنياً تمام الشفاء للمصابين.

    وقال السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن أبو الغيط أشار أيضاً إلى أن مما يزيد من فداحة هذه الجريمة الوحشية النكراء أنها استهدفت مصلين مسلمين أبرياء في دور العبادة، وهو ما يؤكد من جديد أن الإرهاب لا دين له، ويعد مؤشراً على مدى التصاعد في حدة ومدى التطرّف والكراهية الدينية لدى مرتكبي هذه الجريمة مع انتهاكهم لحرمة الدم وقدسية المساجد.

    وقال المتحدث الرسمي أن الأمين العام حرص على أن يؤكد أيضاً ضرورة العمل على تحقيق نقلة نوعية في الإجراءات المتخذة على المستوى الدولي، سواء على المستوى التشريعي او على مستوى الخطوات الميدانية، من أجل مواجهة خطر الإرهاب في ظل ما تمثله هذه الظاهرة البغيضة من تهديد متزايد لمستقبل الإنسانية، ومع التصاعد الملموس في حجم ونوعية العمليات الإرهابية، وارتفاع عدد الضحايا من الأبرياء في بقاع مختلفة من العالم.

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