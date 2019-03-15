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    3 مصريين بين المفقودين في هجوم مسجدي نيوزيلندا

    04:39 م الجمعة 15 مارس 2019
    3 مصريين بين المفقودين في هجوم مسجدي نيوزيلندا

    هجوم نيوزيلندا

    القاهرة- (مصراوي):

    نشر الصليب الأحمر النيوزيلندي، اليوم الجمعة، قائمة بأسماء مفقودين على موقعه الإلكتروني، وكان بينهما ثلاثة مصريين.

    وبحسب القائمة المنشورة على الموقع الرسمي لمنظمة الصليب الأحمر، فإن ثلاثة مصريين من بين المفقودين هم أشرف مرسي، وإبراهيم سيد محمد، 44 عامًا، وأسامة أبو كويك، ويبلغ من 37 عامًا.

    كذلك تضمنت القائمة أسماء عدة أشخاص ينحدرون من السعودية وسوريا والكويت وباكستان والهند والصومال والأردن وفلسطين.

    وشنّ مسلحون اليوم الجمعة هجومًا مُميتا على مدينة كرايستشيرش بجنوب نيوزيلندا، أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 49 قتيلاً وإصابة العشرات بجروح خطيرة.

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