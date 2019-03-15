لبنان تدين هجوما على مسجدين في نيوزيلندا

بيروت- ( د ب أ ):

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان في بيان ، اليوم الجمعة، الهجوم الذي وقع على مسجدين في نيوزيلندا وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

وأكد البيان أن "وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل كان قد حذر سابقاً من تصاعد اليمين المتطرف في المجتمعات الغربية وذلك لأسباب عدة، كما يحذر اليوم من تصاعد يسار متطرف كردة فعل عليه مما يضع المجتمعات في خطر كبير ومواجهة مباشرة لن تؤدي إلا إلى جر الويلات والحروب."

وأضاف البيان "يبقى لبنان بلد الاعتدال والتسامح والنموذج في هذا العالم الذي يعج بالأفكار الراديكالية، حافظوا عليه نموذجا يحتذى في التعايش بين الأديان والثقافات".