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    لبنان تدين هجوما على مسجدين في نيوزيلندا

    04:32 م الجمعة 15 مارس 2019
    لبنان تدين هجوما على مسجدين في نيوزيلندا

    هجوم نيوزيلندا

    بيروت- ( د ب أ ):

    أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان في بيان ، اليوم الجمعة، الهجوم الذي وقع على مسجدين في نيوزيلندا وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

    وأكد البيان أن "وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل كان قد حذر سابقاً من تصاعد اليمين المتطرف في المجتمعات الغربية وذلك لأسباب عدة، كما يحذر اليوم من تصاعد يسار متطرف كردة فعل عليه مما يضع المجتمعات في خطر كبير ومواجهة مباشرة لن تؤدي إلا إلى جر الويلات والحروب."

    وأضاف البيان "يبقى لبنان بلد الاعتدال والتسامح والنموذج في هذا العالم الذي يعج بالأفكار الراديكالية، حافظوا عليه نموذجا يحتذى في التعايش بين الأديان والثقافات".

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