أسوأ يوم في نيوزيلندا.. الهجوم المروع على مسجدين (تغطية خاصة)

القاهرة - مصراوي:

استيقظ العالم صباح اليوم الجمعة على أخبار مُفعجة إذ شن مسلحون هجومًا على مسجدين في مدينة كرايستشيرش، الذي أسفر عن مقتل 49 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات من بينهم مواطن سعودي، كانوا يستعدون لأداء صلاة الجمعة.

وأدانت حكومات العالم العربي والإسلامي والعالمي الهجوم المُسلح، ووصفوه بالشيء المُقزز، مؤكدين على رفضهم للإرهاب بكل أشكاله وصوره وأيا كان مصدره، ودعت حكومات العالم نيوزيلندا إلى معاقبة منفذي الهجوم بقسوة.

وقالت الشرطة النيوزيلندية إن الهجوم المسلح الذي استهدف مسجد النور ومسجد لينوود في كرايستشيرش، جنوب البلاد، اليوم الجمعة، كان مُخططًا له بشكل جيد.

وقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، إن التفاصيل بشأن الهجومين لا تزال غير واضحة، ولكنها اعتبرت الحادث "أسوأ يوم شهدته نيوزيلندا".

وحسب الشرطة فإن أكثر من 40 شخصا قضوا نحبهم في الهجوم على مسجد النور، كما قتل سبعة آخرين في الهجوم على مسجد لينوود. وتوفي أحد الضحايا في مستشفى كرايستشيرش.

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