الجيش اليمني: مقتل وإصابة 4 جنود جراء مداهمة شرقي اليمن

صنعاء- (د ب أ):

أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الجمعة مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين في مداهمة للجيش بمحافظة حضرموت، شرقي اليمن.

وقال بيان لقيادة المنطقة العسكرية الثانية، تلقت وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ)، نسخة منه، "إن قواتها داهمت أحد الأماكن المشبوهة في مدينة الشحر، وذلك ضمن جهودها في مكافحة الإرهاب وملاحقة عناصر الإرهاب في محافظة حضرموت".

وأضاف البيان، أن المداهمة أسفرت عن مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين بإصابات طفيفة.

وأشار البيان إلى أن :"المداهمة وقعت بعد ورود معلومات عن وجود أماكن مشتبة بوجود متفجرات فيها، وقد تم العثور على حقيبة معدة للانفجار في المكان، كانت تعد لاستهداف تجمعات لمواطنين في حضرموت".

وأكد البيان أن قوات من لواء الأحقاف قامت بعد هذه الواقعة بتمشيط المنطقة المشبوهة، "وتم العثور على معلومات مهمة عن عناصر إرهابية مطلوبة أمنياً".

وشهدت عدد من المناطق في حضرموت خلال الاشهر السابقة اختلالات أمنية واغتيالات وتفجيرات ضد قوات الجيش، مخلفة قتلى وجرحى في صفوفهم، وتبنى تنظيما القاعدة وداعش بعض منها.

يذكر أن قوات النخبة الحضرمية (تابعة للجيش اليمني) قد نفذت في فبراير العام الماضي، عملية عسكرية واسعة بدعم من قوات التحالف العربي، ضد العناصر التابعة لتنظيم القاعدة بالمناطق الغربية لساحل حضرموت، وأعلنت عن بسط سيطرتها على تلك المناطق.