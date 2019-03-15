مبعوث أمريكا إلى سوريا: عودة داعش محتملة.. ولا وقت محدد للانسحاب

كتب – محمد عطايا:

قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا، جيمس جيفري، إنه لا يوجد زمن محدد للانسحاب من سوريا، وأن التكلفة ستكون معقدة للغاية ولا يمكن تحديدها بشكل دقيق أيضًا.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن نهاية العام الماضي، انسحاب قواته من سوريا بعد اتمام مهمة القضاء على تنظيم داعش الإرهابي، على حد قوله.

وأضاف جيفري، في مؤتمر صحفي شارك فيه "مصراوي" عبر الهاتف، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستترك بعضًا من قواتها هناك للتأكد من القضاء على آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي.

وزعم المبعوث الأمريكي إلى سوريا، أن تصرفات الرئيس السوري بشار الأسد، وتعامله مع الأزمة هناك، هي التي فرضت وجود تنظيم داعش، ونزوح الملايين من سوريا.

وقال جيفري إن بلاده ستعمل على وضع حل سياسي في سوريا، يكون متوافقًا مع رغبات الشعب هناك، وتشرف عليه الأمم المتحدة بالكامل.

وأكد المبعوث الأمريكي إلى سوريا، وجود احتمالية كبيرة لصعود تنظيم داعش مرة أخرى في سوريا والعراق، لافتًا إلى أن سيطرته على الأراضي هناك تلاشت، ولكن لديه أسلحة ومقاتلين عددهم ما بين 15 إلى 20 ألفًا، ومن الممكن أن يعيد تشكيل تنظيم مرة أخرى.

وتخوض قوات سوريا الديمقراطية حاليًا بمساعدة الولايات المتحدة، معركتها فاصلة في آخر معاقل التنظيم، في قرية الباغوز السورية.

وانحسب عدد كبير من مقاتلي التنظيم الإرهابي، بعد محاصرته في قرية الباغوز، فضلًا عن تحرير قوات سوريا الديمقراطية الآلاف من المختطفين هناك.