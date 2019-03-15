إيران تحظر عبور طائرات "بوينج 737 ماكس" في مجالها الجوي

طهران- (د ب أ):

أعلن مدير العلاقات العامة بمنظمة الطيران المدني الإيرانية، رضا جعفر زادة، أن المجال الجوي الايراني تم اغلاقه أمام طائرات "بوينج 737 ماكس" في أعقاب تحطم طائرتين من هذا الطراز في غضون خمسة شهور.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية اليوم الجمعة، عن جعفر زادة، قوله "تم حظر عبور الطائرات بوينغ 737 ماكس في الأجواء الإيرانية كما فعلت دول أخرى"،بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

يشار إلى أن العديد من دول العالم قد قررت وقف تشغيل طائرات بوينج 737 ماكس 8 ومنعها من الهبوط في اراضيها أو التحليق في أجوائها، وذلك بعد أيام من تحطم طائرة بوينج 737 ماكس بعد ست دقائق تقريبا من إقلاعها من أديس أبابا في طريقها إلى نيروبي ومقتل 157 راكبا كانوا على متنها.

كانت طائرة من نفس الطراز تابعة لشركة ليون إير في إندونيسيا قد تحطمت في شهر اكتوبر الماضي ، مما أودى بحياة 189 شخصا كانوا على متنها.

كما أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا أول أمس الأربعاء بحظر طيران جميع طائرات "بوينج 737 ماكس 8" في الولايات المتحدة.