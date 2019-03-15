  • عاجل:شاهد بالفيديو.. لحظة القبض علي أحد منفذي الهجومين بنيوزيلندا

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    السعودية تدين الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا

    12:15 م الجمعة 15 مارس 2019
    السعودية تدين الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا

    شرطة نيوزيلندا

    الرياض- (د ب ا):

    عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات إطلاق النار الذي استهدف مسجدين خلال صلاة الجمعة في مدينة كرايستشيرش بجنوب نيوزيلندا، أدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى.

    وجدد المصدر التأكيد على إدانة المملكة العربية السعودية للإرهاب بكل أشكاله وصوره وأيا كان مصدره، وعلى أن الإرهاب لا دين له ولا وطن،بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

    وشدد المصدر على موقف المملكة الداعي إلى ضرورة احترام الأديان، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب النيوزيلندي الصديق مع الأمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

    نيوزيلندا 938367 الرياض السعودية الأرهاب

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