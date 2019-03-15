وقف المترو والنّقل العمومي ومنع حافلات من الوصول لقلب العاصمة بالجزائر

الجزائر- (د ب أ):

ذكر شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه تم وقف حافلات تحمل شبابا من الوصول إلى قلب العاصمة الجزائر للمشاركة في المسيرات السلمية الرّافضة لقرارات الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة.

وينوي، الشباب الممنوع، حسب ذات المصدر، المشي على الأقدام من النّقاط التي تم إيقافهم فيها، متوجهين نحو ساحة أول مايو، منطلق المسيرات السّلمية.

وقد تم منذ العاشرة صباحا، إغلاق كل محطات المترو بالعاصمة، إلى جانب توقيف النّقل العمومي، تحسبا للاحتجاجات التي من المقرر تنظيمها اليوم الجمعة .

ويتوقّع المراقبون، أن تكون مسيرة اليوم مليونية، بمشاركة كل أطياف المجتمع، للتّعبير عن رفضهم للقرارات التي جاءت بها رسالة بوتفليقة الأخيرة.

كان بوتفليقة، المنتهية ولايته، قد أعلن يوم الاثنين الماضي في رسالة وجهها للشعب الجزائري ، عدم ترشحه لولاية رئاسية خامسة، و تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان مقرر لها في 18 ابريل المقبل، واجراء اصلاحات كبيرة في البلاد والدعوة على عقد ندوةلتدارس واعتماد كل الاصلاحات واعداد دستور جديد وطرحه للاستفتاء الشعبي.

