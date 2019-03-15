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    دونالد توسك يعرب عن "تضامنه" مع نيوزيلندا بعد هجوم المسجدين

    11:55 ص الجمعة 15 مارس 2019
    دونالد توسك يعرب عن "تضامنه" مع نيوزيلندا بعد هجوم المسجدين

    دونالد توسك

    بروكسل- (د ب ا):

    قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن الاتحاد الأوروبي "يتضامن" مع نيوزيلندا، في أعقاب الهجوم الذي استهدف مسجدين وأودى بحياة49 شخصا بمدينة كرايستشيرش.

    وأضاف توسك في تغريده له على صفحته بموقع تويتر "جاءتنا أخبار مروعة من نيوزيلندا، وهذا الهجوم الوحشي بمدينة كرايستشيرش لن يقلل على الإطلاق من مشاعر التسامح ودماثة الخلق التي تشتهر بها نيوزيلندا، وإننا في أوروبا ندعو بالرحمة لضحايا هذا الحادث ونقدم عزاءنا لأسرهم".

    وقال توسك إن رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن "يمكنها الاعتماد على تضامننا".

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