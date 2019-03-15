إلغاء مسيرات العودة في غزة اليوم في ظل التوتر مع إسرائيل

غزة- (د ب أ):

أُعلن في قطاع غزة عن إلغاء احتجاجات مسيرات العودة لليوم الجمعة، في ظل التوتر الحاصل مع إسرائيل التي شنت سلسلة غارات على القطاع الليلة الماضية.

وأعلنت "الهيئة الوطنية لمسيرات العودة" في بيان "تأجيل فعالياتها المقررة هذا اليوم بشكل استثنائي، حرصا على أبناء شعبنا واستعدادا لمليونية الأرض والعودة في الثلاثين من مارس الحالي".

وأضاف البيان "نؤكد لأبناء شعبنا استمرار المسيرات وعدم تراجعها والسعي الدؤوب من أجل تحقيق أهداف المسيرات المتمثّلة في العودة وانهاء الحصار الظالم".

وأصيب أربعة فلسطينيين بجروح الليلة الماضية جراء سلسلة غارات على قطاع غزة شنتها إسرائيل، التي أعلنت استهداف نحو 100 هدف في القطاع.

وجاءت الغارات على قطاع غزة بعد إعلان إسرائيل عن إطلاق صاروخين محليي الصنع باتجاه منطقة غوش دان قرب تل أبيب دون إصابات أو أضرار.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في بيان صحفي عن "إصابة 4 فلسطينيين بجراح وحروق مختلفة ، من بينهم رجل وزوجته في رفح (جنوب القطاع) وإصابتين في غزة".

وقالت مصادر فلسطينية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الطائرات الإسرائيلية أغارت بعدة صواريخ على موقعي تدريب لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الإسلامية وثالث لسرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في وسط وجنوب قطاع غزة ما خلف أضرارا مادية من دون وقوع إصابات.

من جهته، اكد الجيش الإسرائيلي على تويتر شن غارات ضد أهداف في قطاع غزة.

وأكدت كتائب القسام، في بيان عدم مسؤوليتها عن الصواريخ "التي أطلقت في الوقت الذي كان يعقد فيه اجتماع بين قيادة الحركة ووفد أمني مصري حول التفاهمات الخاصة في قطاع غزة".

من جهتها، أصدرت وزارة الداخلية التي تديرها حماس بيانا أعلنت فيه أنها "تُتابع إطلاق صواريخ من قطاع غزة خارج عن الإجماع الوطني والفصائلي وستتخذ إجراءاتها بحق المُخالفين".