وزيرة: 6 من مواطني إندونيسيا كانوا داخل مسجد استهدفه هجوم في نيوزيلندا

جاكرتا- (د ب أ):

قالت وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي، اليوم الجمعة، إن ستة من مواطني بلادها كانوا داخل مسجد "النور" الذي استهدفه هجوم دموي بمدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا والذي أسفر عن مقتل 30 شخصا.

وأضافت الوزيرة أمام صحفيين: "أكد ثلاثة منهم أنهم تمكنوا من الفرار، ولا نزال ننتظر معلومات عن الثلاثة الآخرين".

ولقي عشرة آخرون حتفهم في هجوم آخر على مسجد بضاحية لينوود في المدينة، بحسب ما ذكرته رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا اردرن، مضيفة أن أكثر من عشرين شخصا أصيبوا بجروح خطيرة.