  • عاجل:فجرًا.. جولة تفقدية للرئيس السيسي لعدة مشروعات في توشكى (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    بوتفليقة كامل الوزير الطائرة الإثيوبية محمد صلاح الطقس أمم أفريقيا 2019

    انطلاق صافرات الإنذار في المناطق الإٍسرائيلية المحاذية لغزة

    09:28 ص الجمعة 15 مارس 2019
    انطلاق صافرات الإنذار في المناطق الإٍسرائيلية المحاذية لغزة

    ارشيفية

    تل ابيب - (د ب ا):

    ذكر تقرير اخباري أن صافرات الانذار انطلقت صباح اليوم الجمعة، في المجتمعات الإسرائيلية المحاذيةللحدود مع قطاع غزة.

    ونقلت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني عن سكان بهذه المجتمعات قولهم إن منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ اعترضت صاروخين.

    كانت طائرات اسرائيلية قد شنت ليلة امس الخميس غارات على اهداف تابعةلحماس ردا على اطلاق صاروخين من قطاع غزة على تل ابيب .

    صافرات الإنذار ٍسرائيل غزة منظومة القبة الحديدية طائرات اسرائيلية

    الخبر التالى:

    موسكو: لا إصابات بين الرعايا الروس في هجوم نيوزيلندا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان