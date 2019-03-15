انطلاق صافرات الإنذار في المناطق الإٍسرائيلية المحاذية لغزة

تل ابيب - (د ب ا):

ذكر تقرير اخباري أن صافرات الانذار انطلقت صباح اليوم الجمعة، في المجتمعات الإسرائيلية المحاذيةللحدود مع قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني عن سكان بهذه المجتمعات قولهم إن منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ اعترضت صاروخين.

كانت طائرات اسرائيلية قد شنت ليلة امس الخميس غارات على اهداف تابعةلحماس ردا على اطلاق صاروخين من قطاع غزة على تل ابيب .