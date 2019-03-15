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    ارتفاع ضحايا إطلاق نار على مسجدين في نيوزيلندا إلى 40 قتيلا

    09:18 ص الجمعة 15 مارس 2019
    ارتفاع ضحايا إطلاق نار على مسجدين في نيوزيلندا إلى 40 قتيلا

    هجوم على مسجدين بنيوزيلندا

    ولنجتون - د ب أ:

    صرحت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا اردرن، بأن أربعين شخصا، لقوا حتفهم اليوم الجمعة في إطلاق النار على مسجدين بمدينة كرايستشيرش.

    وذكرت اردرن أن ثلاثين شخصا قتلوا في الهجوم على مسجد النور، فيما قضى عشرة آخرون نحبهم في هجوم على مسجد بضاحية لينوود.

    وأضافت أن أكثر من عشرين شخصا أصيبوا بجروح خطيرة.

    وقالت اردرن: "من الواضح ان هذا العمل لا يمكن وصفه سوى بأنه هجوم إرهابي".

    وذكرت رئيسة الوزراء أن المشتبه بهم المحتجزين حاليا ليسوا مدرجين على قوائم المراقبة الأمنية.

    كانت مصادر أعلنت قبل قليل، أن الضحايا 27 قتيلًا، موضحة أن العدد قابل للارتفاع.

    نيوزيلندا جاسيندا اردرن 938330 938314 هجوم مسلح مسجد النور

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