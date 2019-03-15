ارتفاع ضحايا إطلاق نار على مسجدين في نيوزيلندا إلى 40 قتيلا

ولنجتون - د ب أ:

صرحت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا اردرن، بأن أربعين شخصا، لقوا حتفهم اليوم الجمعة في إطلاق النار على مسجدين بمدينة كرايستشيرش.

وذكرت اردرن أن ثلاثين شخصا قتلوا في الهجوم على مسجد النور، فيما قضى عشرة آخرون نحبهم في هجوم على مسجد بضاحية لينوود.

وأضافت أن أكثر من عشرين شخصا أصيبوا بجروح خطيرة.

وقالت اردرن: "من الواضح ان هذا العمل لا يمكن وصفه سوى بأنه هجوم إرهابي".

وذكرت رئيسة الوزراء أن المشتبه بهم المحتجزين حاليا ليسوا مدرجين على قوائم المراقبة الأمنية.

كانت مصادر أعلنت قبل قليل، أن الضحايا 27 قتيلًا، موضحة أن العدد قابل للارتفاع.