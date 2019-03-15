الصين: لم نطلب من شركاتنا التجسس على دول ولن نفعل

بكين - (د ب أ):

قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج إن بلاده لم ولن تأمر الشركات الصينية بالتجسس على دول أخرى، في إشارة إلى الاتهامات التي تواجهها شركة الاتصالات العملاقة "هواوي".

وأضاف لي خلال مؤتمر صحفي في ختام الجلسة البرلمانية السنوية أن الصين تتعهد بحماية خصوصية كافة الأفراد.

وتابع: "وحول مسألة ما إذا كانت الحكومة الصينية ستطلب من الشركات الصينية التجسس على دول أخرى، فهذا أمر لا يتسق مع القانون الصيني، ولا تتصرف الصين بهذه الطريقة، لم نفعل ذلك ولن نفعل ذلك في المستقبل".

ووعد لي بالمساواة في الوصول إلى الأسواق وبإجراءات تنظيمية محايدة للشركات الأجنبية والمحلية.

وقال لي إنه يجب ألا تكون هناك "ممارسات تمييزية " في تأسيس شركة ما في الصين.